US-Kongresswahlen 2026 Trumps Wettlauf um maßgeschneiderte Wahlkreise
Obwohl US-Präsident Donald Trump an den Wahlkreisen basteln lässt, hat der Demokrat Hakeem Jeffries gute Chancen, der erste schwarze Speaker im Kongress zu werden.
Obwohl US-Präsident Donald Trump an den Wahlkreisen basteln lässt, hat der Demokrat Hakeem Jeffries gute Chancen, der erste schwarze Speaker im Kongress zu werden.
Hakeem Jeffries hat in seiner eigenen Partei früh gelernt, dass Politik in Amerika ein schmutziges Geschäft ist. Als er vor 20 Jahren in Brooklyn bei den Primaries der Demokraten den Platzhirsch Roger Green herausforderte, mobilisierte dieser seine Freunde im Bundesparlament von New York. Kurzerhand schnitten diese seinen Wahlkreis neu zu, und zwar genau so, dass Jeffries' Wohnung plötzlich außerhalb lag. „Das war ein eiskalter Schachzug”, kommentiert der politisch Mattgesetzte in dem Dokumentarfilm „Gerrymandering” (2010) das Vorgehen Greens. Jeffries weiß also, was US-Präsident Donald Trump derzeit vorhat.
Die Zahlenkombination „8647“ hat schon Ex-FBI-Chef James Comey Ärger eingebracht. Angeblich soll dahinter eine verschlüsselte Morddrohung gegen Donald Trump stecken. Nun ist die Botschaft erneut aufgetaucht – in gigantischer Größe.