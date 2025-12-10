Kurz vor Beginn des neuen Jahres stellt die US-Notenbank Federal Reserve ihre Erwartungen für Konjunktur und Inflation vor – und senkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins.

red/dpa 10.12.2025 - 20:22 Uhr

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Für 2026 geht die Zentralbank im Median mittlerweile von einem Plus von 2,3 Prozent aus - noch im September hatten die Experten 1,8 Prozent für das neue Jahr vorhergesagt. Die Konjunkturerwartungen für das ablaufende Jahr stiegen die Fed leicht auf 1,7 Prozent (zuvor 1,6 Prozent).