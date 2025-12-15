Nach dem Tod von US-Regisseur Rob Reiner und seiner Frau hat die Polizei seinen Sohn Nick laut Medienberichten in Gewahrsam genommen.

red/AFP 15.12.2025 - 17:10 Uhr

Nach dem Tod von US-Regisseur Rob Reiner und seiner Frau hat die Polizei seinen Sohn Nick laut Medienberichten in Gewahrsam genommen. Die Sender CBS und ABC berichteten am Montag, der 32-Jährige sei festgenommen und in ein Gefängnis überstellt worden. Nach Angaben der „Los Angeles Times“ soll Nick Reiner unter Verdacht stehen, seine Eltern getötet zu haben.