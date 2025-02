Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kommt auf seiner ersten Auslandsreise in der kommende Woche nach Stuttgart. Er wolle das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa (Eucom) und die für Afrika zuständige Kommandozentrale (Africom) des US-Militärs besuchen, teilte das Pentagon mit. Er beabsichtige mit hohen Militärs und US-Soldaten zusammenzutreffen.

Kreml-Sprecher weiß nichts von Telefonat

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump mit Aussagen zu einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin Spekulationen ausgelöst. Die „New York Post“ zitierte Trump mit der Aussage, er habe mit Putin ein Telefonat über die Beendigung des Ukraine-Kriegs geführt – und Putin habe darin gesagt, er wolle, dass die „Menschen aufhören zu sterben“. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte dazu laut amtlicher Nachrichtenagentur Tass, er könne das Telefont „weder bestätigen noch dementieren“.

Am Donnerstag will Hegseth in Brüssel am Treffen der Nato-Verteidigungsminister und einer Zusammenkunft der Ukraine-Unterstützerländer teilnehmen. Dabei wolle er über die Notwendigkeit sprechen, die Verteidigungsausgaben der Verbündeten zu steigern und die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie auszubauen. Letzte Station ist Polen, wo der Pentagon-Chef dort stationierte US-Truppen besucht.

Ehefrau Jennifer dabei

Bei einem Treffen im Pentagon sagte Hegseth laut US-Soldatenzeitung „Stars and Stripes“, dass seine Frau Jennifer ihn auf der Reise begleiten werde. Er werde nicht an der Münchener Sicherheitskonferenz teilnehmen. „Stattdessen fahren wir nach Polen, um die Soldaten dort zu sehen“, sagte er. „Ich spreche viel lieber mit Soldaten, als zu Cocktailpartys zu gehen. Das ist mein Job.“