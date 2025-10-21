Der Shutdown der US-Regierung dauert schon drei Wochen, ein Ende scheint nicht in Sicht. Jetzt könnten auch örtliche Zivilangestellte beim US-Militär die Leidtragenden sein.
Seit drei Wochen herrscht wegen des erbitterten Haushaltsstreits zwischen Demokraten und Republikanern im Kongress Stillstand von Teilen der US-Regierung. Für die US-Militärgemeinde in Stuttgart hat das teilweise gravierende Auswirkungen. Aktive Soldaten, rund 3500 in der Region Stuttgart, gehen weiter zur Arbeit und werden auch weiter bezahlt. Zahlreiche US-Zivilangestellte sind zwangsbeurlaubt und erhalten zunächst auch keine Bezahlung. Für Deutsche und andere Ortskräfte könnte nun, obwohl sie weiter zur Arbeit gingen, im Oktober der Lohn in Gefahr sein. Betroffen davon in der Region Stuttgart wären nach Angaben der US-Garnison rund 460 Personen – vom Zimmermädchen über den Busfahrer bis zum Feuerwehrmann.