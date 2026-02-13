Mit diesem Bunkerbrecher kann das US-Militär auch tief unter der Erde liegende Anlagen angreifen: Erstmals wurden die Bomben 2025 gegen iranische Atomanlagen eingesetzt. Nun wird Nachschub bestellt.
13.02.2026 - 04:50 Uhr
Washington - Rund ein Dreivierteljahr nach dem Einsatz gegen unterirdische Atomanlagen im Iran will das US-Militär Nachschub der massiven bunkerbrechenden Bomben vom Typ GBU-57 bestellen. Die Neuanschaffungen seien infolge des Einsatzes vom vergangenen Juni nötig, um die Lager wieder aufzufüllen, erklärte das US-Verteidigungsministerium zur Begründung der Ausschreibung. Die Bomben seien nötig, "um die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen".