Nach der Einigung zwischen Washington und Kiew finden wieder Waffenlieferungen über Polen statt. Das bestätigte der polnische Außenminister.

red/AFP 12.03.2025 - 12:44 Uhr

Nach der Einigung zwischen Washington und Kiew in Saudi-Arabien ist die Lieferung von US-Militärhilfen für die Ukraine über Polen polnischen Angaben zufolge wieder aufgenommen worden. „Ich bestätige, dass die Waffenlieferungen über (das Logistikzentrum) Jasionka wieder ihr vorheriges Niveau erreicht haben“, sagte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski am Mittwoch bei einem Besuch seines ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha in Warschau.