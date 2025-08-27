Der Stuhl des derzeitigen Chefs der Federal Reserve, Jerome Powell, wackelt. US-Finanzminister Bessent will bald mögliche Nachfolger finden.

dpa 27.08.2025 - 19:59 Uhr

Washington - US-Finanzminister Scott Bessent will US-Präsident Donald Trump mehrere Kandidaten für die Nachfolge des Chefpostens der US-Notenbank präsentieren. In der kommenden Woche wolle er die Gespräche aufnehmen, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business - dann sollen dem Präsidenten drei oder vier Kandidaten vorgestellt werden.