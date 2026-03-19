Die US-Notenbank Federal Reserve hält wie erwartet an ihrem Leitzins fest. Wie geht auf der anderen Seite des Atlantiks am Donnerstag weiter?
19.03.2026 - 04:00 Uhr
Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins aufgrund der Inflationssorgen infolge des Iran-Krieges unangetastet gelassen. Elf von zwölf Mitgliedern des Zentralbankrates stimmten dafür, den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent beizubehalten. Lediglich der Berater von US-Präsident Donald Trump, Stephen Miran, votierte wie bei den vorherigen Sitzungen für eine Senkung. Auch bei den kommenden Sitzungen dürfte die Fed das Zinsniveau beibehalten, eine Senkung rückt damit in weite Ferne.