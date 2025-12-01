Der US-Präsident will einen neuen Chef für die US-Notenbank Fed – doch wer bekommt den mächtigen Posten? Trump hat seine Wahl nach eigenen Angaben nun getroffen.
01.12.2025 - 09:31 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben seine Entscheidung für einen neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) getroffen. "Ich weiß, wen ich wählen werde", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Einen Namen nannte er allerdings nicht. "Wir werden es bekanntgeben", erklärte der US-Präsident.