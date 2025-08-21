Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Alexander Zverev nehmen am kontrovers diskutierten neuen Mixed-Wettbewerb der US Open teil. Am Ende gewinnen nicht die Topstars der Szene, sondern Spezialisten.
21.08.2025 - 07:11 Uhr
New York - Trotz der ungewöhnlichen Star-Besetzung im reformierten Mixed-Wettbewerb der US Open haben die Doppelspezialisten Sara Errani und Andrea Vavassori den Titelgewinn gefeiert. Das italienische Tennis-Duo verteidigte in der nur an zwei Tagen ausgetragenen Konkurrenz des Grand-Slam-Turniers in New York seinen Titel erfolgreich. Im Endspiel setzten sie sich im Arthur Ashe Stadium gegen die polnische Wimbledonsiegerin Iga Swiatek und Casper Ruud aus Norwegen 6:3, 5:7, 10:6 durch.