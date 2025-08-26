Erfolg im Tennis führt zu Prominenz, Titel, Preisgeld. Doch immer mehr Profis geben mentale Probleme zu. Auch bei den Herren sind Einsamkeit und Tiefs kein Tabuthema mehr. Was steckt dahinter?
26.08.2025 - 10:10 Uhr
New York - Nicht nur einmal, zweimal oder dreimal. Nein, immer wieder hackte Daniil Medwedew nach seinem von wilden Szenen geprägten Erstrundenaus bei den US Open mit seinem Tennisschläger gegen die Bank. Die Wut musste raus. Die frühere Profispielerin und heutige Sky-Expertin Andrea Petkovic, wollte nicht spekulieren, meinte aber: "Da ist unheimlich Druck auf dem Kessel. Bei den kleinsten Situationen, die nicht so laufen, wie er sich das vorstellt, ist es für ihn schwierig, seine Emotionen zu kontrollieren."