Zverev freut sich nach seinem gelungenen Auftakt bei den US Open auf seine zweiten Runde. Die Titeljagd in New York geht er mit Tipps von Nadal an, sein Mallorca-Trip wirkt nach.
27.08.2025 - 09:46 Uhr
Mit Badelatschen stand Alexander Zverev in der New Yorker Nacht bestens gelaunt vor der Umkleidekabine des größten Tennis-Stadions der Welt. Um halb zwei Uhr am frühen Mittwochmorgen Ortszeit wollte der Tokio-Olympiasieger nach seiner glanzlosen, aber souverän gemeisterten Spätschicht in der ersten Runde der US Open nur noch ins Bett.