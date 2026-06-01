US-Party in Böblingen Independence Day wird wieder öffentlich gefeiert
Zum 250-Jahr-Jubiläum der Vereinigten Staaten feiert das US-Militär im Raum Stuttgart in Böblingen das Unabhängigkeitsfest. Mit einer wichtigen Änderung.
Zum 250-Jahr-Jubiläum der Vereinigten Staaten feiert das US-Militär im Raum Stuttgart in Böblingen das Unabhängigkeitsfest. Mit einer wichtigen Änderung.
Für einen runden Geburtstag kann man sich schon etwas einfallen lassen. Das haben sich die Verantwortlichen bei der US-Army-Garnison Stuttgart (USAG) auch gedacht und laden zum 250. Unabhängigkeitstag neben ihren Soldaten, deren Familien und den zivilen Angestellten wieder die Öffentlichkeit ein. Gefeiert wird auf dem Gelände der Panzerkaserne in Böblingen. Die Besonderheit: Der Independence Day, der wegen des Datums auch oft Fourth of July (4. Juli) genannt wird, wird in diesem Jahr vorgefeiert – nämlich schon am Samstag, 27. Juni. Und, so wird gemunkelt, es könnte eine noch nicht näher benannte Überraschung geben.