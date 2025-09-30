Bundeskanzler Merz (CDU) sieht in Trumps Friedensplan für Gaza eine große Chance. Es sei die „beste Chance auf ein Ende des Krieges seit dem 7. Oktober 2022“, so Merz.
30.09.2025 - 10:10 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen als Chance für ein Ende der Gewalt begrüßt. Dieser Plan sei "die beste Chance auf ein Ende des Krieges" seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, sagte Merz nach Angaben seines Sprechers bei einem Treffen am Dienstagmorgen mit Angehörigen der deutschen Geiseln der Hamas im Bundeskanzleramt.