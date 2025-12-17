US-Präsenz in Stuttgart Stuft das Pentagon sein Europa-Kommando in Stuttgart herab?
Das US-Verteidigungsministerium arbeitet an einer Radikalkur für die US-Kommandostruktur – mit Folgen für Stuttgart. Doch der US-Kongress kann gegensteuern.
Spitzen-Offiziere der Stuttgarter US-Regionalkommandos dürften ebenso überrascht gewesen sein wie Kongressmitglieder in Washington: Die „Washington Post“ berichtet von Pentagon-Plänen, auf Geheiß von Verteidigungsminister Pete Hegseth, die US-Verteidigungspolitik fundamental neu aufzustellen. Demnach könnten das US-Europa-Kommando (Eucom), das in den Patch Barracks in Stuttgart-Vaihingen beheimatet ist, und das US-Afrika-Kommando in Stuttgart-Möhringen in ihrer Bedeutung deutlich herabgestuft und einem neuen „Internationalen Kommando“ unterstellt werden. Auch das Zentralkommando (Centcom) in Tampa, Florida, das vor allem für den Nahen Osten zuständig ist, könnte in dem möglichen neuen Mega-Kommando aufgehen.