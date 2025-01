Im Wahlkampf hatte Donald Trump versprochen, nach der Rückkehr ins Weiße Haus für einen Tag wie ein Diktator regieren zu wollen. Zumindest dieses Versprechen löst der 47. Präsident der USA ein.

Thomas Spang 21.01.2025 - 17:28 Uhr

Elon Musk verkündet den jubelnden Trump-Anhängern in der Capital One Arena am Tag der Amtseinführung „die Rückkehr des Königs“. Kurz darauf lässt er die ausgestreckte Rechte diagonal nach oben schnellen. Die Finger gestreckt, die Handfläche nach unten gerichtet. Es ist der faschistische Gruß, den der reichste Mann der Welt andeutet. „Ihr rettetet die Zivilisation“, ruft er den Trump-Fans zu. Um dann ein zweites Mal die verstörende Geste zu zeigen.