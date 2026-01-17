Gegner werfen ihm vor, sich wie ein König aufzuführen: Donald Trump ist seit einem Jahr wieder an der Macht. Wie hat sich das auf die Welt und Amerika ausgewirkt?
17.01.2026 - 04:44 Uhr
Washington - Als Donald Trump vor einem Jahr zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten wurde, ahnten alle: Seine erste Präsidentschaft (2017-2021), die schon folgenreich war, war nur ein Vorgeschmack. Der 79-Jährige verändert sein Land massiv mit Härte und Entschlossenheit - und die ganze Welt bekommt es zu spüren. Was hat sich verändert nach einem Jahr Trump?