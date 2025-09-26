Der Ryder Cup ist mit einer spektakulären Show vor den Toren von New York gestartet. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump erscheint auch auf dieser großen Sport-Bühne.

Farmingdale - US-Präsident Donald Trump hat sich die große Golf-Show zum Auftakt des 45. Ryder Cups vor den Toren von New York City wie angekündigt nicht entgehen lassen. Der begeisterte Hobbyspieler besuchte den Kontinentalvergleich der jeweils besten zwölf Golfer aus den USA und Europa auf Long Island vor dem Start der Nachmittags-Session.

Der Ryder Cup hatte am Freitagmorgen bereits um 7.10 Uhr Ortszeit (13.10 Uhr MESZ) auf dem Black Course im Bethpage State Park begonnen. Als der 79-jährige Trump in Farmingdale eintraf, lag das US-Team nach den ersten vier Vormittagspartien allerdings mit 1:3 Punkten zurück.

Verschärfte Kontrollen im Bethpage State Park

Trumps Erscheinen hatte zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen rund um die Golfanlage geführt. Die Zuschauer des Ryder Cups wurden vorab von den Organisatoren gebeten, sich auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen sowie zusätzliche Kontrollen und Einschränkungen einzustellen. Bereits um 5.00 Uhr wurden die Tore im Bethpage State Park für die Fans geöffnet. Auch Basketball-Legende Michael Jordan war als Edel-Fan des US-Teams vor Ort.

Der dreitägige Ryder Cup ist der größte Teamwettbewerb im Golfsport. Die US-Auswahl um Superstar Scottie Scheffler will in diesem Jahr die Trophäe zurückerobern. Rory McIlroy und die Europäer hatten vor zwei Jahren in Rom die Amerikaner klar mit 16,5:11,5 Punkten besiegt.

Donald Trump, der Sport-Fan

Vor rund drei Wochen hatte sich Trump in New York bereits das Herren-Finale bei den US Open der Tennisprofis zwischen dem Italiener Jannik Sinner und Carlos Alcaraz aus Spanien live angeschaut. Als Folge der verschärften Sicherheitsmaßnahmen im Billie Jean King National Tennis Center mussten die Veranstalter das Endspiel um eine halbe Stunde nach hinten verlegen.

Seit seinem Wahlsieg im November vergangenen Jahres hat der US-Präsident verschiedene hochklassige Sportveranstaltungen besucht. Im Februar war er etwa beim Super Bowl in New Orleans dabei, dem Saisonhöhepunkt der American-Football-Liga NFL. Auch beim Finale der Club-WM im Fußball in der Nähe von New York war er zu Gast.