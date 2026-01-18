US-Präsident König von Amerika – wie Donald Trump zunehmend agiert
Trump tritt autoritär nach innen und imperial nach außen auf. 250 Jahre nach der Revolution der Amerikaner gegen die britische Krone agiert er immer mehr wie ein Monarch.
Trump tritt autoritär nach innen und imperial nach außen auf. 250 Jahre nach der Revolution der Amerikaner gegen die britische Krone agiert er immer mehr wie ein Monarch.
Das Oval Office hat er mit 24-karätigem Blattgold vergoldet. Wie sonst nur Despoten lässt er bereits während seiner Amtszeit Gebäude, Institutionen und Kriegsschiffe nach sich benennen. Passend dazu verschickten seine Untergebenen im Weißen Haus kurz nach der Amtseinführung vor einem Jahr ein KI-generiertes Bild von König Donald mit der Unterzeile „Lange lebe der König”. Ein Witz, der nicht überall gut ankam, kurz vor der 250. Wiederkehr des Jahrestags der Erhebung des Volkes gegen die britischen Kolonialherren.