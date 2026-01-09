Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado huldigte Trump für die Festnahme von Staatschef Maduro. Nun könnte sie den US-Präsidenten bald treffen.
09.01.2026 - 04:29 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches Treffen mit der venezolanischen Oppositionsführerin María Corina Machado kommende Woche angedeutet. Auf die Frage des Fox-News-Moderators Sean Hannity, ob er Pläne habe, die Nobelpreisträgerin zu treffen, sagte Trump, er habe gehört, dass sie nächste Woche irgendwann kommen werde. "Und ich freue mich darauf, sie zu begrüßen". Konkreter wurde er dabei nicht.