Der 81-jährige Joe Biden beweist bei der Abschlusskonferenz des Nato-Treffens hauptsächlich eines: Dass er selbst nicht sehen kann, was die große Mehrheit der Amerikaner sieht: dass er zu alt ist für eine weitere Amtszeit als US-Präsident.

Thomas Spang 12.07.2024 - 16:38 Uhr

Joe Biden klopft sich zum Ende des Nato-Gipfels selbst auf die Schulter. „Ich denke, das war die erfolgreichste Konferenz, an der ich seit Langem teilgenommen habe“, erklärte der US-Präsident während der traditionellen Pressekonferenz zum Abschluss des Treffens am Gründungsort des Bündnisses vor 75 Jahren. „Finden sie mir einen Weltführer, der das nicht so sieht.“