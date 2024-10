Eigentlich hätte Joe Biden vor wenigen Tagen Deutschland besuchen sollen. Doch wegen eines Problems daheim sagte er den Trip ab. Nun reist er doch schnell nach Berlin, bleibt aber nicht so lang.

red/dpa 16.10.2024 - 18:42 Uhr

Das Weiße Haus hat den Deutschland-Besuch von US-Präsident Joe Biden in dieser Woche offiziell bestätigt. Er werde morgen nach Berlin reisen, kündigte die Regierungszentrale in Washington an. Biden hatte den Besuch wegen des Hurrikans „Milton“ in den USA verschieben müssen.