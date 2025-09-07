Von Donald Trump heißt es oft, er überbiete in der Realität jedes fiktive Szenario. Genau deswegen ist er nach Einschätzung von Altmeister Harald Schmidt keine einfache Zielscheibe für Satiriker.
07.09.2025 - 06:11 Uhr
Köln - Harald Schmidt (68) hält US-Präsident Donald Trump für einen begnadeten Unterhalter. "Trump ist ein genialer Entertainer, das muss man ganz klar sagen. Was der raushaut! Er braucht auch keinen Autor, das fällt ihm alles selbst ein", sagte der frühere Late-Night-Talker der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "So Sachen wie "Little Rocket Man" für Kim Jong Un."