Das erste TV-Duell Ende Juni wurde für die Demokraten mit Joe Biden zum Desaster. Nun trifft Kamala Harris erstmals direkt auf ihren Kontrahenten Donald Trump. Das Wichtigste zur Debatte im Überblick.

Von Magdalena Tröndle und Julia Naue, dpa 10.09.2024 - 04:26 Uhr

Philadelphia/Washington - Showdown in Philadelphia: In der Nacht zum Mittwoch (03.00 Uhr MESZ) stehen sich zum ersten Mal die US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris (Demokraten) und Donald Trump (Republikaner) in einem TV-Duell direkt gegenüber. Der Schlagabtausch zwischen der amtierenden Vizepräsidentin und dem ehemaligen Präsidenten wird mit Spannung erwartet und gilt als Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur US-Präsidentenwahl am 5. November. Ausrichter der Debatte ist der Fernsehsender ABC News.