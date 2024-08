In Chicago hat der Parteitag der US-Demokraten begonnen. Was ist bis Donnerstag noch geplant? Und welche Persönlichkeiten aus Politik, Musik und Film sind angekündigt?

Seit diesem Montag kommen in Amerika die Demokraten zu einer der wichtigsten Veranstaltungen im Präsidenschaftswahlkampf zusammen – ihrem Parteitag in Chicago. Nachdem der amtierende US-Präsident Joe Biden im Juli doch erklärt hatte, dass er nicht wieder kandidieren werden, kürten die Delegierten seine 59-Jährige Stellvertreterin Kamala Harris zur neuen Kandidatin für die Wahl im November und Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, zu ihrem Vize. Gewählt wurden beide – anders als sonst bei Präsidentschaftskandidaturen – bereits Anfang August bei einer namentlichen Online-Abstimmung von den Delegierten der Partei.

Als Gäste beim Parteitag, der bis Donnerstag andauern und auf dem die Partei auch ihr inhaltliches Programm für die Wahl beschließen wird, sind sowohl die Politprominenz der Demokraten, als auch Stars und Sternchen aus dem Showbusiness angekündigt. Jeder Tag hat ein Motto, der thematisch die Leitplanken vorgeben soll. Ein Überblick über Themen und Gäste.

Lesen Sie auch

Parteitag der Demokraten – Programm am Montag

Das Motto am Montag war „For the people“, was sich übersetzen lässt in „Für das Volk“. Moderator war Schauspieler Tony Goldwyn. Biden wurde nach seinem Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur laut dem Sender PBS als Held gefeiert – in „seiner letzten Runde im Rampenlicht“.

Eine Stunde hörten ihm die Demokraten ihm aufmerksam zu. In seiner Rede attackierte Biden Donald Trump stark, nannte ihn zum Beispiel einen „Loser“, einen Verlierer. Auch Bidens Frau Jill sprach zum Auftakt des Parteitages.

Biden und Harris schwören die Demokraten auf den künftigen Sieg ein. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Josh Morgan

Harris unterstützte ihren Chef mit einem unangemeldeten Auftritt, der mit tosendem Jubel belohnt wurde. Sie dankte ihm für seine „historische Führung“ und sagte, sie sei Biden „ewig dankbar“ für dessen Dienst an der Nation und für alles, was er weiterhin für Amerika tun werde.

Wie genau der Abschied Bidens auf dem Parteitag lief, haben wir hier zusammengefasst: Joe Biden übergibt Fackel an Kamala Harris – bittersüßer Abschied

Ebenfalls an Tag Eins sprach die Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Sie bekam großen Zuspruch von den Zuschauern. Außerdem redete am Montag Sean Fain, Präsident der United Auto Workers Gewerkschaft.

Hillary Clinton bekam nach ihrer Rede Standing Ovations. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Pool/ABACA

Auch berühmte Persönlichkeiten aus dem Sport bezeugten zum Start des Parteitags ihre Unterstützung für das Duo Harris-Walz, etwa der Trainer der Basketball-Nationalmannschaften Steve Kerr.

Auch Basketballnationaltrainer Steve Kerr tauchte auf dem Parteitag auf. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Jasper Colt

Parteitag der Demokraten – Programm am Dienstag

Geplant sind am zweiten Tag Reden von Barack Obama und Ehefrau Michelle Obama. Das Motto ist „A bold vision for America’s Future“ zu deutsch „Eine mutige Vision für die Zukunft Amerikas“.

Die Obamas sollen ebenfalls in Chicago auftauchen. (Archivbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/

Auch der Mann von Kamala Harris, Doug Emhoff, wird an diesem Tag auf der Bühne erwartet.

Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Pool/ABACA

Für das kulturelle Rahmenprogramm soll am Abend der Sänger John Legend sorgen. Er trat bereits bei den demokratischen Parteitagen 2008 und 2020 auf.

Der Sänger John Legend soll auf dem Parteitag auftreten. (Archivbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Alfonso Maria Salsano / LiveMedia

Parteitag der Demokraten – Programm am Mittwoch

Der vorletzte Tag soll einen Gegenentwurf zu Donald Trumps Wahlprogramm zeichnen mit dem Motto „A Fight for our Freedoms“ auf Deutsch „ein Kampf für unsere Freiheiten“. Angekündigt sind Bill Clinton...

Bill Clinton posiert mit Anhängern für ein Foto. Er spricht am Mittwoch. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Mahka Eslami

... und Harris’ Vize Tim Walz.

US-Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz aus Minnesota am Montag während der Democratic National Convention in Chicago. Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Auch die frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist auf der Bühne angekündigt.

Parteitag der Demokraten – Programm am Donnerstag

Am finalen Tag wird Kamala Harris ihre formelle Nominierung annehmen und eine Rede halten. Anfang August bestätigten die Demokraten sie und Vize Walz bekanntlich bereits per Online-Abstimmung. Das Motto für Donnerstag: „For our Future“ zu deutsch „Für unsere Zukunft“.

Kamal Harris ist zwar offiziell erst für Donnerstag eingeplant, machte am Montag aber einen Überraschungsauftritt. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Andrew Leyden

Schauspielerin Kerry Washington soll dann moderieren.

Parteitag der Demokraten – Welche Stars sollen noch kommen?

Berichten zufolge gibt es noch weitere bekannte Persönlichkeiten, die zum Parteitag der Demokraten nach Chicago kommen sollen:

Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus („Veep“)

(„Veep“) Schauspieler John Cryer („Two and a Half Men“)

(„Two and a Half Men“) Sängerin Sheryl Lee Ralph

Sängerin Beyoncé (Harris’ Wahlkampfsong ist „Freedom“ von ihr)

(Harris’ Wahlkampfsong ist „Freedom“ von ihr) Megastar Taylor Swift

Vor allem um letztere halten sich die Gerüchte hartnäckig. Das Management der Sängerin hat einen Auftritt beim Parteitag der Demokraten allerdings noch nicht bestätigt.

Parteitag der Demokraten – Steht die Show im Mittelpunkt?

In gewisser Weise ja. Der öffentlich-rechtliche Sender PBS sagt, die Demokraten hätten wieder Schwung und Motivation gefunden nach dem Wechsel der Führungsspitze, was man nun zu nutzen versuche. Die neuesten Umfragen sähen Harris mit einem leichten Vorsprung, was zur Motivation der Parteimitglieder beitrage. Die demokratischen Wähler hätten nun eine Hoffnung auf den Sieg in den Präsidentschaftswahlen. Dabei ist völlig unklar, ob sich Harris am Ende tatsächlich gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump durchsetzen wird.

Harris’ Auftritte waren bislang insgesamt streng choreografiert. Sie hat seit ihrem Start als neue Frontfrau keine Interviews oder Pressekonferenzen gegeben, sondern beschränkt sich auf durchgetaktete Wahlkampfauftritte – wohl im Bemühen, sich an ein festes Skript zu halten und keine Fehler zu machen. In den Wochen nach dem Parteitag bis zur Wahl dürfte sie damit nicht mehr durchkommen. Dann steht ihre echte Bewährungsprobe bevor.

Vor den Toren der Versammlungshalle wiederum erhalten die Demokraten mächtig Gegenwind. Es sind mehrtägige Proteste angekündigt gegen die Unterstützung Israels im Krieg gegen die Hamas in Gaza. Die Demonstranten fordern vor allem ein Waffen-Embargo für Israel. Weder rang sich die bisherige Biden-Harris Administration dazu durch, noch ist diese Forderung im Wahlprogramm der Demokraten zu finden.

Kritiker der Biden-Harris Politik im Konflikt mit der Hamas. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Dominic Gwinn

Am ersten Tag des Parteitags wurden laut dem amerikanischen Sender CNBC bereits vier Demonstranten festgenommen nach Verstößen gegen die Auflagen.

Parteitag der Demokraten – Wo kann man ihn Parteitag verfolgen?

Das Hauptprogramm bei dem Parteitag, der bis Donnerstag läuft, spielt sich nach Ortszeit abends ab – also jeweils in der deutschen Nacht (jeweils ab 1.00 Uhr Nachts deutscher Zeit). Die Versammlung zieht sich damit bis in den deutschen Freitag. Der YouTube Account des Parteitags bietet den Livestream und die Aufzeichnung des Programms.

Parteitag der Demokraten – Wie geht es danach weiter?

Sobald der Parteitag vorbei ist, sind es noch 75 Tage bis zur Wahl im November. Harris und Walz werden direkt nach dem Parteitag auf Wahlkampftour gehen. Auch Konkurrent Donald Trump hat gesagt, nach dem Parteitag seinen Wahlkampf wieder hochfahren zu wollen.