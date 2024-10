US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump plant schon für den Tag nach den US-Wahlen. Doch ein Lokalpolitiker der Republikaner stemmt sich dagegen, einen entscheidenden Wahlbezirk zu skandalisieren.

Thomas Spang 28.10.2024 - 14:28 Uhr

Wer die politische Landschaft des US-Bundesstaats Arizona verstehen will, muss auf den Berg South Mountain fahren. Arizona ist ein „swing state“, ein besonders hart umkämpfter Bundesstaat in der diesjährigen Präsidentschaftswahl der USA. Von hier oben, vom South Mountain, eröffnet sich ein Panoramablick auf Maricopa County, einen gewaltigen urbanen Siedlungsraum in der Sonora-Wüste. Neben Phoenix gehören auch die florierenden Städte Scottsdale, Mesa, Tempe und Glendale dazu. Fünf der sieben Millionen Einwohner von Arizona leben in dem zweitgrößten Wahlbezirk der USA. Hier entscheidet sich maßgeblich, wer die elf Wahlleute-Stimmen des „swing states“ gewinnt – und ins Weiße Haus einzieht.