Kamala Harris hat im Präsidentschaftswahlkampf Prominente Unterstützer gewonnen: Barrack Obama und Michelle Obama. Der Schritt wird medienwirksam in Szene gesetzt.

Der frühere US-Präsident Barack Obama stellt sich hinter seine Parteikollegin Kamala Harris als Kandidatin der Demokraten für die Wahl im November. Harris habe die volle Unterstützung von ihm und seiner Frau Michelle, teilte Obama auf der Plattform X mit. Eine Mitteilung von Harris' Wahlkampfteam bestätigte, dass die 59-Jährige die Unterstützung der Obamas habe.

Bereits hatte Harris, ebenfalls auf X, einen Videoclip geteilt, in dem Michelle und Barack Obama sie anrufen und der möglichen Trump-Herausforderin ihre Unterstützung zusichern. „Michelle und ich könnten nicht stolzer sein, dich zu unterstützen und alles in unserer Macht stehende tun, um Dich durch diese Wahl zu begleiten und ins Oval Office zu verhelfen“, ist Barrack Obamas Stimme in dem Video zu hören.