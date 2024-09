Die USA wirken im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf rettungslos polarisiert. Doch es gibt noch Orte im Land, die davon nicht infiziert sind. In Oklahoma City hat das auch mit einem schrecklichen Ereignis zu tun.

Andreas Geldner 15.09.2024 - 10:49 Uhr

In der Abendsonne gleiten kleine Boote einem gewunden Kanal entlang. Passanten schlendern am Ufer zwischen restaurierten Backsteingebäuden, in denen einst Fabriken zu Hause waren. Alle paar Meter gibt es Restaurants und Kneipen, aus denen man die Musikfetzen der Live-Bands hört. Am Rande von „Bricktown“, der Backsteinstadt, fährt eine moderne, blitzblanke Straßenbahn. Wenn man hier ein Foto machen würde und fragen, wo das ist, würde man eher die Antwort Amsterdam bekommen als den amerikanischen Westen.