Missbrauch, Drohungen, Sex-Partys: Sean «Diddy» Combs ist mit schweren Anschuldigungen konfrontiert und sitzt in Untersuchungshaft. Jetzt meldet sich seine Mutter mit emotionalen Worten.

dpa 07.10.2024 - 18:23 Uhr

New York/Houston - Die Mutter des wegen zahlreicher Sexualverbrechen angeklagten und in Untersuchungshaft sitzenden US-Rappers Sean "Diddy" Combs (54) hat ihren Sohn verteidigt. Die schweren Anschuldigungen hätten sie "erschüttert und zutiefst traurig" gemacht, hieß es in einer Mitteilung, die Janice Combs über eine Anwaltskanzlei verbreiten ließ und die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. "Es bricht mir das Herz zu sehen, wie mein Sohn verurteilt wird - nicht für die Wahrheit, sondern für eine aus Lügen generierte Erzählung."