US-Rapper Sean Combs soll wegen Sexualstraftaten mehr als vier Jahre im Gefängnis verbringen. Er geht gegen das Urteil in Berufung. Zudem bittet er auch den US-Präsidenten um eine Begnadigung.

dpa 09.01.2026 - 01:46 Uhr

Washington - Der wegen Sexualstraftaten verurteilte US-Rapper Sean "Diddy" Combs hat Donald Trump nach Angaben des US-Präsidenten um eine Begnadigung gebeten. Er habe nicht vor, der Bitte nachzukommen, sagte Trump in einem Interview der "New York Times". Die Anfrage habe ihn in einem Brief erreicht. Combs war im Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Seine Anwälte haben Berufung eingelegt.