Schon seit rund einem Jahr sitzt Sean Combs in New York im Gefängnis. Im Juli wurde er wegen Sexualstraftaten verurteilt. Jetzt erfährt der US-Rapper sein Strafmaß.
03.10.2025 - 16:38 Uhr
New York - Im Verfahren gegen den US-Rapper Sean "Diddy" Combs (55) hat die Verkündung des Strafmaßes begonnen. Die Anwälte von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie Combs selbst versammelten sich in dem Gerichtssaal in New York vor Richter Arun Subramanian, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Auch zahlreiche Familienmitglieder von Combs zeigten sich im Saal.