Schon seit rund einem Jahr sitzt Sean Combs in New York im Gefängnis. Im Juli wurde er wegen Sexualstraftaten verurteilt. Jetzt erfährt der US-Rapper sein Strafmaß.

New York - Im Verfahren gegen den US-Rapper Sean "Diddy" Combs (55) hat die Verkündung des Strafmaßes begonnen. Die Anwälte von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie Combs selbst versammelten sich in dem Gerichtssaal in New York vor Richter Arun Subramanian, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Auch zahlreiche Familienmitglieder von Combs zeigten sich im Saal.

Der Richter will nun zunächst erklären, wie er zu seiner Entscheidung gekommen ist. Danach dürfen Anklage und Staatsanwaltschaft sich äußern. Auch einige Worte von Combs selbst werden erwartet.

Die Schlange, um in den Gerichtssaal hineinzukommen, hatte sich bereits seit Mittwoch formiert. Einige Fans von Combs hatten vor dem Gericht im Süden Manhattans übernachtet, um einen Blick auf ihn werfen zu können.

Strafforderungen von Anklage und Verteidigung weit auseinander

Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten anvisiert, fordert die Verteidigung des Rappers eine Höchststrafe von 14 Monaten. Diese hätte Combs, der seit rund einem Jahr in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn einsitzt, bereits größtenteils verbüßt.

In dem aufsehenerregenden Prozess hatten Geschworene den Musiker Anfang Juli teilweise schuldig gesprochen. Sie befanden Combs nur im Zusammenhang mit Prostitution schuldig – dem am wenigsten schwerwiegenden Anklagepunkt. Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels entschieden die Geschworenen auf unschuldig. Wäre der Rapper in allen Punkten für schuldig befunden worden, hätte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe gedroht.