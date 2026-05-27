Robert F. Kennedy Jr. sorgt für Aufsehen: Bei einem Besuch in Florida hebt er zwei Schlangen mit der Hand auf. Seine Ehefrau ist dabei hörbar besorgt.

dpa 27.05.2026 - 07:54 Uhr

Washington - Ein Video des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen. In dem am Dienstag (Ortszeit) auf der Plattform X veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie Kennedy zwei Schlangen mit bloßen Händen aufhebt und festhält. Laut Kennedy handelt es sich um ungefährliche Schwarznattern.