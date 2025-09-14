Die Regie-Legende spricht im Interview über gemeinsame Abende mit Jeffrey Epstein. Reue zeigt Allen nicht. Als Autor findet er solche Figuren spannend - und erzählt dabei auch von seinem Debütroman.
New York - Regie-Altmeister Woody Allen empfindet keine Reue für die wiederholten Abendessen im Hause des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sunday Times" erzählt der New Yorker, er und seine Ehefrau Soon-Yi Previn seien im Dezember 2010 erstmals über einen Publizisten zu einem solchen Abendessen mit mehreren prominenten Gästen eingeladen worden.