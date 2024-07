TV-Zuschauern wird er als Brian Tanner aus der Kultserie „Alf“ in Erinnerung geblieben sein. Danach wurde es still um den einstigen Serienstar. Nun ist der US-Schauspieler im Alter von 46 Jahren verstorben.

red/dpa 11.07.2024 - 10:39 Uhr

Der US-Schauspieler Benji Gregory, der in den 1980er Jahren in der Fernsehserie „Alf“ als Brian Tanner zum Kinderstar wurde, ist mit 46 Jahren gestorben. Er sei bereits am 13. Juni auf dem Parkplatz einer Bank in Peoria im Bundesstaat Arizona tot in seinem Auto gefunden worden, sagte seine Schwester dem Portal „TMZ“. Auch die „New York Times“ und andere US-Medien berichteten über den Todesfall.