Auch wenn der US-Shutdown bald zu Ende gehen könnte, ist die Not in der US-Militärgemeinde in der Region Stuttgart zuletzt gewachsen. Zum ersten Mal gibt es Tafelläden.
10.11.2025 - 17:00 Uhr
Noch vor vier Wochen gab es in den Stuttgarter US-Kasernen keine einzige kostenlose Lebensmittelausgabe. Doch mit dem andauernden Teilstillstand der US-Regierung und Tausenden von US-Zivilangestellten, die entweder ohne Bezahlung arbeiten müssen oder seit 1. Oktober ohne Bezahlung im Zwangsurlaub stecken, zeigte sich auch in der Stuttgarter Militärgemeinde, dass Unterstützung immer nötiger wurde.