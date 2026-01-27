Donald Trump ersetzt einen Hardliner durch einen anderen. Tom Homan übernimmt in Minneapolis die Aufgaben des umstrittenen Gregory Bovino.
Kinder in Käfigen – das fällt vielen Amerikanern ein, wenn sie den Namen des neuen Verantwortlichen für die Aktivitäten der ICE-Truppen in Minneapolis hören. Das waren die schockierenden Bilder, die während der ersten Amtszeit Trumps um die Welt gingen, als Tom Homan (64) an der Grenze aufgegriffenen Flüchtlingen ihre Kinder wegnahm. Homan gilt neben Vize-Stabschef Stephen Miller als Architekt der, wie er sagt, „größten Deportations-Operation, die das Land je gesehen hat.”