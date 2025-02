Der Super Bowl ist das größte jährliche Sportereignis. Das lässt sich Donald Trump offenbar auch nicht entgehen.

red/dpa 04.02.2025 - 18:13 Uhr

US-Präsident Donald Trump will übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim Super Bowl im Stadion sein. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses bestätigte CNN und Axios, dass Trump einen Besuch des Finals der Football-Profiliga NFL plane. Die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles findet in der Nacht zum kommenden Montag (MEZ) in New Orleans statt.