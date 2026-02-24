Der Weg zurück ist für Lindsey Vonn ein weiter, nach dem Sturz bei Olympia drohte sogar die Beinamputation. Der Weg zurück ins Alltagsleben wird nur über eine anstrengende Reha gehen.
Ein Hotelzimmer, komfortabel, mit Blick auf die Berge. Lindsey Vonn hat es sich nach der Entlassung aus der Klinik gemütlich gemacht. Sie spricht leise in die Kamera, ist blass und kämpft mit den Tränen, denn die Nachricht ist heftig. „Dr. Tom Hackett hat mein Bein gerettet. Er hat es davor gerettet, amputiert zu werden“, erzählt der US-Skistar in einem hochemotionalen Video auf Instagram, die Folgen ihres Sturzes bei den Olympischen Spielen sind noch schlimmer als ohnehin schon bekannt.