Kanada ruft WTO wegen Zöllen auf Kraftfahrzeuge an

red/AFP 07.04.2025 - 16:45 Uhr

Kanada hat die Welthandelsorganisation (WTO) wegen der von den USA verhängten Zölle auf Kraftfahrzeuge und Autoteile angerufen. Wie die Organisation am Montag in Genf mitteilte, ging der entsprechende Antrag am Donnerstag ein. Kanada hat demnach die Aufnahme von Konsultationen mit den USA im Rahmen des WTO-Streitbeilegungsmechanismus über die Maßnahmen der Vereinigten Staaten beantragt.