Bekommen Beschäftigte der US-Streitkräfte in Deutschland trotz der amerikanischen Haushaltssperre ihr Gehalt? Jetzt steht fest: Wenn nicht aus den USA, dann vom Bund.

red/dpa 22.10.2025 - 10:52 Uhr

Wegen der Haushaltssperre in den USA drohen knapp 11.000 zivilen Beschäftigten der US-Streitkräfte in Deutschland Gehaltsausfälle. Der Bund will notfalls erst einmal einspringen, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Der Bund wird eine außerplanmäßige Ausgabe auf den Weg bringen, um sicherzustellen, dass die Oktober-Gehälter rechtzeitig gezahlt werden. Die Rückzahlung erfolgt dann nach Zahlung der US-Seite.“