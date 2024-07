Gelsenkirchen/Hamburg/München - In wenigen Tagen kommt US-Superstar Taylor Swift nach Deutschland. Hunderttausende Fans fiebern ihren Konzerten in Gelsenkirchen (17. bis 19. Juli), Hamburg (23. und 24. Juli) und München (27. und 28. Juli) entgegen. Um ihre Musik herum hat die 34-Jährige sich ein eigenes Universum geschaffen - was steckt hinter der erfolgreichen Singer-Songwriterin?

Mama, Papa und Bruder Austin - Wer ihr Rückhalt gibt

Swift stammt aus einer eher wohlhabenden Familie. Ihr Vater arbeitete als Vermögensverwalter, ihre Mutter war bis zu ihrer Geburt leitende Angestellte im Marketing. Ihre Tochter benannten sie nach dem Sänger James Taylor. Rund zwei Jahre nach Swifts Geburt kam ihr kleiner Bruder Austin zur Welt. Schon früh fuhren ihre Eltern sie zu lokalen Auftritten rund um ihre Heimatstadt Wyomissing – ein 11.000-Seelen-Ort in Pennsylvania.

Als Teenagerin zog sie mit ihrer Familie in die Welthauptstadt der Country-Musik nach Nashville, Tennessee. Auch heute unterstützen Bruder und Eltern Swift, sind auf Konzerten dabei. Berichten zufolge arbeiten sowohl ihre Eltern als auch ihr Bruder heute in ihrem Team. Auf die Aftershow-Party beim Superbowl im Februar nahm Swift ihre Eltern mit, wie sie selbst in einem Video bei Tiktok zeigte. Ihrer Mutter hat die Sängerin verschiedene Songs gewidmet. Das Lied "Soon You'll Get Better" behandelt etwa deren Kampf gegen den Krebs.

Travis Kelce - Wem ihr Herz gehört

Nach ein paar Beziehungen - darunter mit einigen Promis - ist Swift seit knapp einem Jahr mit dem American-Football-Spieler Travis Kelce zusammen. Der 34-Jährige spielt für die Kansas City Chiefs in der National Football League (NFL) und gewann mit dem Team drei Superbowls. Nicht zuletzt nach dem Sieg bei Superbowl im Februar gingen die Knutsch-Bilder des Paares um die Welt.

Gemeinsame Liebesurlaube und gegenseitige Besuche bei Konzerten und im Football-Stadion - beide präsentieren ihre Liebe öffentlich. Im kommenden Jahr könnten die beiden vielleicht ein wenig mehr Zeit füreinander haben. Während die neue NFL-Saison, die am 5. September startet, am 9. Februar 2025 mit dem Superbowl endet, soll Swift bereits am 8. Dezember 2024 in Vancouver ihre Welttournee beenden.

"Girlsquad" - Wer ihre besten Freundinnen sind

Swifts Privatleben sorgt nicht nur in Liebesdingen für Schlagzeilen. Ihr sogenannter Girlsquad bestehend aus Models, Musikerinnen und Schauspielerinnen hat Kultstatus. Swift bringt gern öffentlichkeitswirksam Prominente zusammen. Sei es bei ihren legendären Partys anlässlich des US-amerikanischen Unabhängigkeitstags am 4. Juli, ihrer Geburtstagsfeiern oder auf den Tribünen der NFL, wo Teile der "Girlsquad" das Team von Swifts Partner Kelce anfeuerten - zum Beispiel Schauspielerin Blake Lively. Und natürlich werden ihre Freundinnen und Freunde - ebenso wie zahlreiche weitere Promis - regelmäßig bei Konzerten der Musikerin gesichtet.

Die Clique von Swift ist berühmt. Freundinnen wie Gigi Hadid, Selena Gomez, Ellie Goulding, Cara Delevingne, Jessica Alba und Lena Dunham sind schon lange an der Seite der Sängerin und waren 2015 im Musikvideo zu "Bad Blood" zu sehen. In den sozialen Netzwerken tauchen regelmäßig Bilder von ihren Mädels-Ausflügen auf.

Cat-Lady - Welche tierische Unterstützung sie hat

Neben ihren Freundinnen hat die Sängerin auch tierische Begleiter. Swift ist leidenschaftliche Katzenmama und hat gleich drei Stubentiger bei sich zu Hause: Die zwei Scottish Folds Olivia Benson und Meredith Grey sowie eine Ragdoll namens Benjamin Button. Sie alle sind nach Swifts Lieblings-TV- und Filmfiguren benannt. Letztere posierte mit Swift 2023 auf dem Cover des "Time-Magazine", als die Sängerin zur "Person des Jahres" 2023 gekürt wurde.

Im Rampenlicht steht aber besonders Katze Olivia Benson. Die Fellnase spielt nicht nur in Taylors Musikvideos mit - darunter in "ME!" und "Blank Space" - sondern ist auch in Werbeclips zu sehen. Außerdem hat Swift eine Merch-Kollektion entworfen, die unter Olivia Bensons Namen verkauft wird.

Privatjet - Wie sie ihre Work-Life-Balance managt

Zu Auftritten, in den Liebesurlaub oder zu NFL-Spielen fliegt Swift vor allem im Privatjet. So konnte sie trotz eines Konzerts in Tokio am Vorabend des Superbowls im Februar pünktlich ihren Liebsten in Las Vegas anfeuern. Im vergangenen Jahr soll Swift rund siebenmal um die Erde geflogen sein. 178.000 Meilen, umgerechnet über 285.000 Kilometer, sollen ihre beiden Privatjets 2023 zurückgelegt haben, wie ein Youtube-Video ihrer Flugdaten zeigt.

Gesammelt hat die Daten ein US-Informatikstudent, der regelmäßig die Bewegungen von Flugzeugen einer Reihe von Prominenten verfolgt. Die öffentlich zugänglichen Daten verbreitet er auf Social-Media-Kanälen. Swift und ihr Management scheint das jedoch zu stören. US-Medien berichteten, dass Anwälte dem Studenten Ende vergangenen Jahres ein Unterlassungsschreiben geschickt hätten. Einen ihrer beiden Jets soll Swift im Februar verkauft haben.