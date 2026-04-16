Mit Hilfe der kurdischen Milizen führten US-Soldaten in Syrien einen langen Kampf gegen die Terrormiliz IS. Jetzt ziehen sie komplett ab aus dem Land, während in der Region der Iran-Krieg andauert.
Damaskus/Washington - Syriens Regierung hat den vollständigen Abzug der bisher im Land stationierten US-Truppen verkündet. Die "militärischen Einrichtungen, an denen Truppen der Vereinigten Staaten zuvor in Syrien anwesend waren", seien "komplett an die syrische Regierung übergeben" worden, teilte das Außenministerium in Damaskus mit.