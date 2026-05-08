US-Truppenabzug aus Deutschland: Bleiben die restlichen US-Truppen? – „US-Präsenz hat Böblingen geprägt“

Von „Schmetterlingseffekt“ spricht man, wenn der Flügelschlag eines Falters auf der einen Seite der Erde theoretisch auf der anderen einen Wirbelsturm auslöst. Ähnlich verhält es sich derzeit mit der Weltpolitik, wo eine mehr oder minder bedachte Äußerung von Kanzler Friedrich Merz zum Irankrieg vor einer deutschen Schulklasse jenseits des Atlantiks US-Präsident Donald Trump dazu veranlasst, aus Trotz mal eben so neue Strafzölle anzukündigen, die geplante Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern zu stoppen und ein paar Tausend Soldaten aus Deutschland abzuziehen. In Böblingen, wo die amerikanische Militärpräsenz eine wichtige Rolle spielt, verfolgt man diese Entwicklung mit großem Interesse.