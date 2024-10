Es sind nur noch wenige Wochen bis zur US-Präsidentschaftswahl. Kamala Harris tingelt vom Frühstücksfernsehen zur „Late Night“-Show. Donald Trump indes bleibt lieber da, wo er sich wohl fühlt: Bei Fox News.

Theresa Schäfer 09.10.2024 - 13:15 Uhr

„Kamala, Kamala, Kamala“ schallte es durch das Ed Sullivan Theater in New York. Kamala Harris’ „Last-Minute-Mediablitz“ kulminierte am Dienstagabend mit einem Auftritt in der „Late Night Show“ von Stephen Colbert vor einem mehr als wohlmeinenden Publikum. Der Hit-Podcast „Call Her Daddy“, die Frühstücksfernsehshow „The View“, Howard Sterns Show und, der Klassiker, „60 Minutes“ – die demokratische Kandidatin für das US-Präsidentenamt ließ nichts aus, um wenige Wochen vor der US-Wahl am 5. November ihre politische Botschaft unter die Leute zu bringen.