Bundeskanzler Olaf Scholz hält einen Wahlsieg von Kamala Harris im November für „sehr gut möglich“.

shm/dpa 24.07.2024 - 13:12 Uhr

Kanzler Olaf Scholz geht davon aus, dass die mögliche demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris die US-Wahlen im November gewinnen kann. „Ich halte für sehr gut möglich, dass Kamala Harris die Wahl gewinnt. Aber es entscheiden die amerikanischen Wählerinnen und Wähler“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz des Kanzlers in Berlin. Er fügte hinzu, der Wahlkampf in den USA werde sicherlich spannend, „jetzt mit einer etwas neuen Aufstellung und einer neuen Konstellation“.