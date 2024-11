Auch in Deutschland sorgt die Präsidentschaftswahl in den USA für großes Interesse – vor allem die Frage, wann die Ergebnisse vorliegen werden, beschäftigt die Menschen.

Auf die Frage, wann die Ergebnisse der US-Wahl 2024 vorliegen werden, gibt es leider keine eindeutige Antwort. Ein schnelles Ergebnis wäre dann zu erwarten, wenn die Wählerschaft mit deutlicher Mehrheit für einen Kandidaten stimmen würde. Aktuell deuten die Umfragewerte jedoch darauf hin, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump geben wird. Das bedeutet: Jede Stimme zählt. Aufgrund verschiedener Faktoren kann es bei der Auszählung der Stimmen zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Somit könnte es Tage oder sogar Wochen dauern, bis ein eindeutiges Ergebnis feststeht.

Erste Einschätzungen oft bereits am Wahlabend

Die großen Medienunternehmen und Fernsehsender in den USA geben oft noch am Wahlabend eine erste Einschätzung ab, basierend auf den bereits ausgezählten Stimmen und vorliegenden Trends.

Die ersten Wahllokale schließen, nach deutscher Zeit, um 1 Uhr morgens am Mittwoch, den 6. November. Gegen 2 Uhr (MEZ) können also möglicherweise erste Ergebnisse und Hochrechnungen erwartet werden. Doch erst um 7 Uhr morgens deutscher Zeit schließen die letzten Wahlbüros im Bundesstaat Alaska.

Offizielle Ergebnisse werden jedoch erst nach einer umfassenden Überprüfung durch die einzelnen Bundesstaaten zertifiziert – ein Prozess, der mehrere Tage oder sogar Wochen dauern kann und nicht am Tag nach der Wahl abgeschlossen sein kann. Selbst wenn ein Kandidat voraussichtlich führt, verzichten die Medien im Falle eines knappen Rennens oft darauf, frühzeitig einen Gewinner auszurufen. Bei knappen Ergebnissen und möglichen Neuauszählungen könnte sich die Auswertung daher über einen längeren Zeitraum erstrecken.

Warum das Ergebnis auf sich warten lassen kann

Die USA erstrecken sich über eine riesige Fläche mit insgesamt neun Zeitzonen. Die Wahllokale in den einzelnen Staaten schließen daher zu unterschiedlichen Zeiten. Darüber hinaus können Stimmen, die per Briefwahl oder von US-Bürgern im Ausland abgegeben werden, die Auszählung in die Länge ziehen. Je enger das Rennen, desto wichtiger wird jede Stimme. Bei besonders knappen Ergebnissen können Nachzählungen in einzelnen Staaten angeordnet werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anwälte der Parteien Wahlergebnisse anfechten, falls das Resultat unklar erscheint. Solche Rechtsstreitigkeiten können den Prozess zusätzlich verzögern.

In früheren Wahlen hat sich gezeigt, dass Verzögerungen bei knappen Ergebnissen wahrscheinlich sind. So wurde Joe Biden im Jahr 2020 erst vier Tage nach dem Wahltag offiziell zum Sieger erklärt. Bei der Wahl 2000 dauerte es aufgrund von rechtlichen Streitigkeiten und Neuauszählungen in Florida sogar 36 Tage, bis George W. Bush als Sieger bestätigt wurde.

Lesen Sie auch: So funktioniert das Wahlsystem der USA

Wann das Ergebnis spätestens vorliegt

Das offizielle Endergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2024 wird spätestens am 6. Januar 2025 vorliegen. Hier die wichtigsten Punkte zum zeitlichen Ablauf:

5. November 2024 : Wahltag in den USA.

: Wahltag in den USA. Bis 11. Dezember 2024 : Die Bundesstaaten haben Zeit, ihre Ergebnisse zu zertifizieren.

: Die Bundesstaaten haben Zeit, ihre Ergebnisse zu zertifizieren. 17. Dezember 2024 : Die Wahlleute des Electoral College treffen sich in ihren jeweiligen Bundesstaaten, um formell ihre Stimmen abzugeben.

: Die Wahlleute des Electoral College treffen sich in ihren jeweiligen Bundesstaaten, um formell ihre Stimmen abzugeben. 6. Januar 2025 : Der Kongress tritt zusammen, um die Ergebnisse des Electoral College offiziell zu zählen und zu zertifizieren.

: Der Kongress tritt zusammen, um die Ergebnisse des Electoral College offiziell zu zählen und zu zertifizieren. 20. Januar 2025: Amtseinführungstag – der neue Präsident und der Vizepräsident werden vereidigt und treten ihr Amt an.

Fazit

Zusammengefasst könnte das Ergebnis der US-Wahl 2024 in der Nacht des 5. November bekanntgegeben werden, falls ein Kandidat einen klaren Vorsprung hat. In einem knappen Rennen jedoch könnten Tage, wenn nicht sogar Wochen vergehen, bevor die Vereinigten Staaten ihren nächsten Präsidenten oder ihre nächste Präsidentin offiziell benennen können.