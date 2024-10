Die „Washington Post“ bricht mit einer Tradition und gibt in diesem Wahlkampf keine Empfehlung ab. Die Leserschaft ist auf den Barrikaden. Der Eigentümer Jeff Bezos erklärt sich.

Theresa Schäfer /AFP 29.10.2024 - 09:48 Uhr

„Democracy Dies ins Darkness“ steht unter dem Titel der „Washington Post“. Demokratie stirbt in der Dunkelheit. In der Zeitung ist man stolz darauf, dass es in den 1970er Jahren zwei Journalisten der „Post“ waren, die den Watergate-Skandal aufgedeckt haben. Carl Bernstein und Bob Woodward. Woodward, inzwischen 81 Jahre alt, hat vor wenigen Tagen ein neues Buch veröffentlicht: „War“, Krieg, in dem der legendäre Reporter unter anderem berichtet, Donald Trump habe dem russischen Machthaber Wladimir Putin in der Coronakrise Covid-Tests in den Kreml geschickt.