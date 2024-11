Genau wie es die Umfragen vorausgesagt haben – dieses Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump ist eine Nervenprobe. Bilder einer Wahlnacht, die in den USA niemand so schnell vergessen wird.

Diese Wahlnacht ist das, was man in den USA einen „Nail-biter“ nennt: Ob man für Donald Trump ist oder sich wünscht, dass Kamala Harris gewinnt – diese Präsidentschaftswahl ist alles andere als Balsam für die Nerven.

Bei Harris’ Wahlparty in der Howard University, einem der traditionsreichen „black colleges“ in den USA und „Alma Mater“ der Vize-Präsidentin, ist die Stimmung verhalten. Aber auch bei den vielen Feiern der Republikaner im ganzen Land, fragen sich Trump-Anhänger bang, ob es für ihren Kandidaten reichen wird. Beide Kandidaten haben Bundesstaaten gewonnen, aber in den entscheidenden „Battleground States“, Pennsylvania zum Beispiel oder Michigan, wird immer noch ausgezählt.

