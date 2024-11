Das Rennen ums Weiße Haus ist offen wie selten zuvor. Wer wird das Rennen machen? Was passiert während des Wahltags? Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Liveticker.

red/dpa 05.11.2024 - 06:00 Uhr

Wird mit Kamala Harris zum ersten Mal in der US-Geschichte eine Frau Präsidentin? Oder kehrt Donald Trump zurück? Der Ausgang der US-Wahl ist Umfragen zufolge so eng wie lange nicht mehr. Die 60 Jahre alte Demokratin tritt mit Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten an, dem Gouverneur von Minnesota. Der 78-jährige Republikaner hat sich J.D. Vance als Stellvertreter ausgesucht, ein junger Senator aus Ohio.